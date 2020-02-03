Из-за гриппа и ОРВИ в Киеве на карантин закрыли 90 школ

Еще в 30 школах образовательный процесс приостановлен частично.

В Киеве из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ приостановлен образовательный процесс в 90 школах полностью и в 30 школах частично.

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Такие данные обнародовала пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Департамент образования и науки.

Отмечается, что в столице за прошедшую неделю зарегистрировано 9176 больных гриппом и ОРВИ, что на 26,1% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Согласно сообщению, за 5-ю неделю 2020 года детей заболело 9130 (рост на 35,6%), взрослых - 4640 человека (рост на 10,8%).

В структуре заболеваемости дети составляют 66,3%, а на предыдущей неделе - 61,7%. Среди школьников заболеваемость выросла на 46% - 4190 случаев.

В медицинские учреждения за прошедшую неделю госпитализировано 290 человек, из них 229 - дети.

«В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер», - отметили в КГГА.

С начала эпидемического сезона в кабинетах для прививок частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено более 51 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 30 января в Киеве из-за заболеваемости учеников гриппом и ОРВИ было закрыто 7 школ, еще более чем в 30 школах на карантин закрыты отдельные классы.

Руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся из-за заболевания гриппом и ОРВИ.