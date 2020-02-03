Двух прилетевших из Китая украинцев госпитализировали с симптомами ОРВИ

Сейчас в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавірусної инфекции не зарегистрировано.

В субботу, 1 февраля, в аэропорт "Борисполь" обратились двое пассажиров из-за подозрения на заболевания 2019-nCoV.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. После осмотра медики установили предварительный диагноз ОРВИ.

Поскольку пассажиры прибыли в Киев из Китая, они были госпитализированы. Сейчас они находятся в инфекционном отделении Александровской больницы в Киеве.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавирус длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организации здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавирус из Китая.