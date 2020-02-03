В Черновцах школы закрывают на карантин (видео)

Карантин введен с 4 по 16 февраля.

В Черновцах городской голова Алексей Каспрук подписал распоряжение о приостановке учебного процесса во всех общеобразовательных школах из-за роста заболеваемости ОРВИ.

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Как сообщил Каспрук, обучение будет приостановлено с 4 до 16 февраля.

«Сегодня в школу не пришли более 6000 детей, из которых 4,5 тысячи - из-за ОРВИ. Хотя для превышения эпидпорога не хватает несколько процентов, превышение - это вопрос одного-двух дней. Поэтому, посоветовавшись со специалистами, приняли решение о приостановке обучения в школах с 4 до 16 февраля», - сообщил городской голова.

По словам мэра Черновцов, в течение периода карантина школьники смогут учиться дистанционно, получая консультации учителей.

Справка УНИАН. В Черновцах функционируют 50 общеобразовательных учебных заведений коммунальной формы собственности.