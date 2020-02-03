Вчера из Китая в Киев прибыли 128 человек, повышенной температуры тела у них не обнаружено

Радуцкий отметил, что были изучены потребности на местах в лекарствах и препаратах.

Вчера из Китая в Киев прибыли 128 пассажиров, повышенной температуры тела у них не обнаружено.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Он отметил, что вчера, 2 февраля, в Киев прибыл еще один самолет из китайского города Санья.

«Этот город не является зоной поражения вирусом. Прибыли 128 пассажиров и 21 член экипажа. По результатам скрининга повышение температуры тела у пассажиров и членов экипажа не обнаружено», - отметил Радуцкий.

Он отметил, что все пассажиры заполнили анкеты, поэтому есть их координаты.

Радуцкий заверил, что в Украине «подготовлены все койко-места для людей, если обострится ситуация».

Он также отметил, что были изучены потребности на местах в лекарствах и препаратах в связи с тем, чтобы в случае необходимости правительство и Совет национальной безопасности Украины могли осуществить необходимые закупки.