Кабмин утвердил план по предотвращению занесения и распространения в Украине нового коронавируса из Китая

Больницам поручено подготовиться к возможному случаю заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании, а Минздрав проконтролирует и поможет методологически.

Кабинет министров Украины своим распоряжением утвердил план предотвращения занесения и распространения на территории Украины коронавируса из Китая, а также национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса.

Об этом сообщила пресс-служба правительства. Так, специально созданный оперативный штаб для координации действий перенесен на уровень Кабинета министров - его возглавил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Мы устанавливаем режим повышенной готовности для всех систем гражданской защиты, чтобы все соответствующие службы оперативно мобилизовались в случае возникновения необходимости», - сказал Гончарук.

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Он также добавил, что МИД и Минздрав рекомендуют временно воздержаться от туристических и деловых поездок в провинции Хубэй и город Ухань, где есть наибольший риск заражения, а также отложить свои путешествия, которые не являются крайне необходимыми, в другие территории Китайской Народной Республики.

Для китайских студентов, обучающихся в Украине, продлены каникулы.

«Сейчас разрабатываем планы на региональном уровне для отдельных областей. Больницам поручено подготовиться к возможному случаю заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании, а Минздрав проконтролирует и поможет методологически», - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, правительство обязывает провести учения в медицинских учреждениях относительно готовности принять потенциальных больных.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организации здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.