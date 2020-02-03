Разумков призвал профильный комитет ВР приобщиться к изучению проблемы коронавируса

Председатель ВР призывает всячески приобщиться к этому процессу.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призвал профильный комитет ВР приобщиться к изучению вопроса относительно коронавируса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

«Следующий вопрос - это вопрос, в первую очередь, Комитету по вопросам здоровья нации - это коронавирус. Сегодня им занимаются во всем мире, и Совет нацбезопасности в Украине, и Министерство здравоохранения. Я прошу вас всемерно приобщиться к этому процессу. Что будет необходимо со стороны ВР - я думаю, что мы оперативно сможем урегулировать и помогать решать такие вопросы», - отметил Разумков.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организации здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.