В Украине школы массово закрывают на карантин из-за гриппа и ОРВИ (видео)

Закрытие на карантин отдельных классов не имело положительного эффекта.

На вынужденные каникулы из-за гриппа и ОРВИ пошли школьники Луцка и Кропивницкого.

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Как говорится в сюжете ТСН, накануне из-за резкого роста заболеваемости в учебных заведениях закрывали только отдельные классы, но это не имело эффекта. Следовательно, чиновники от образования решили действовать радикально: в школах не будет уроков, в кружках - занятий.

В Луцке и Кропивницком школьники будут находиться на карантине минимум неделю. Карантин могут продлить, если уровень заболеваемости не снизится.