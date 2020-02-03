В Украине школы массово закрывают на карантин из-за гриппа и ОРВИ (видео)
09:12, 03 февраля 2020Страна
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Закрытие на карантин отдельных классов не имело положительного эффекта.
Школы закрывают на карантин / фото УНИАН
На вынужденные каникулы из-за гриппа и ОРВИ пошли школьники Луцка и Кропивницкого.
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Как говорится в сюжете ТСН, накануне из-за резкого роста заболеваемости в учебных заведениях закрывали только отдельные классы, но это не имело эффекта. Следовательно, чиновники от образования решили действовать радикально: в школах не будет уроков, в кружках - занятий.
В Луцке и Кропивницком школьники будут находиться на карантине минимум неделю. Карантин могут продлить, если уровень заболеваемости не снизится.
Украинские школы массово закрывают на карантин из-за гриппа и ОРВИ
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