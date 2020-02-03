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В Украине школы массово закрывают на карантин из-за гриппа и ОРВИ (видео)

09:12, 03 февраля 2020
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Школы закрывают на карантин / фото УНИАН

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Как говорится в сюжете ТСН, накануне из-за резкого роста заболеваемости в учебных заведениях закрывали только отдельные классы, но это не имело эффекта. Следовательно, чиновники от образования решили действовать радикально: в школах не будет уроков, в кружках - занятий.

В Луцке и Кропивницком школьники будут находиться на карантине минимум неделю. Карантин могут продлить, если уровень заболеваемости не снизится.

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