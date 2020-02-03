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В сети пишут, что доктор Комаровский собрался в "тур" по городам России (фото, видео)

08:48, 03 февраля 2020
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Афиша мероприятий / Скриншот

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Информация о предстоящих "гастролях" врача появилась на информационных сайтах по продаже билетов Уфы, Якутска, Екатеринбурга, Новосибирска и Иркутска. Семинары, как анонсировано, начнутся 12 апреля 2020 года, они продлятся до 21 числа того же месяца. 

"В рамках 4-часовой встречи доктор расскажет о том, что нужно делать или не делать родителям, чтобы их ребенок вырос здоровым и счастливым", - говорится в анонсах события. 

Также ряд СМИ распространили видео с Комаровским, в котором он анонсирует семинары в российских городах. Но сам ролик обрезан и доктор не озвучил года событий.

На официальной странице педиатра в Facebook нет никакой информации о предстоящем "туре" в РФ. 

Пользователи сети негативно отнеслись к анонсу мероприятий в РФ при якобы участии Комаровского.

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