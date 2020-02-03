Гончарук заявил, что в Украине достаточно инфекционистов для борьбы с коронавирусом

Он подчеркнул, что украинские специалисты находятся в постоянной координации со Всемирной организацией здравоохранения.

Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по две бригады инфекционистов.

Об этом Гончарук сказал в эфире одного из телеканалов, пишет Громадське.

Он подчеркнул, что украинские специалисты находятся в постоянной координации со Всемирной организацией здравоохранения.

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«Украина сегодня готова к этой ситуации, у нас все службы работают в состоянии максимальной готовности. Мы абсолютно контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые заезжают в Украину из рискованных территорий. Есть их контакты, информируем их о том, как они должны себя вести и при обнаружении минимальных симптомов кому нужно сообщать», — сказал Гончарук.

Премьер рассказал, что пока все случаи подозрения на коронавирус не подтвердились.

«Но даже в случае возникновения такого заболевания, мы понимаем, что делать. У нас в достаточном количестве имеются бригады инфекционистов — минимум по две в каждой области», — отметил он.

Гончарук добавил, что эти бригады оснащены и «понимают, что делать».

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 2 февраля в мире зарегистрированы 14 тыс. 568 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса, 305 из которых летальные. В том числе подтверждены 155 случаев завоза нового коронавируса за пределы Китая, из них 23 случая - в странах Европы (8 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по 1 в Испании, Финляндии и Швеции).

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.

Всемирная организации здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.