В Ассоциации службы крови Украины настаивают на необходимости принятия законопроекта №2429

Эксперт пояснил, что принятие этого закона будет способствовать запрету вывоза стратегического для Украины ресурса – крови, ведь документ напрямую запрещает это делать.

Для нормального функционирования отрасли донорства в целом и обеспечения украинских пациентов необходимыми препаратами плазмы народные депутаты ВРУ должны принять законопроект №2429 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения.

Такое мнение в комментарии журналистам высказал президент Ассоциации службы крови Украины, главный врач Житомирского областного центра крови Анатолий Чугриев.

«Я считаю, что это необходимо на данном этапе – принятие такого закона», - заявил эксперт.

По его мнению, законопроект будет способствовать привлечению инвестиций для фракционирования крови именно в Украине. Анатолий Чугриев рассказал, что рабочая группа во главе с Михаилом Радуцким, нынешним председателем Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования работает над этим проектом закона уже длительное время.

"Было очень много наработано. Председатель комитета поднял вопрос на высокий уровень для своевременного устранения барьеров в области заготовки плазмы", – отметил президент Ассоциации службы крови Украины.

Эксперт пояснил, что принятие этого закона будет способствовать запрету вывоза стратегического для Украины ресурса – крови, ведь документ непосредственно запрещает это делать.

"Уровень заготовки плазмы для фракционирования у нас где-то 1,2 литра на тысячу населения, а в Европе – в среднем девять литров, в США – 35. Соответственно, мы не можем получить лекарственные средства из донорской плазмы, заготовленной в Украине. Это всегда подчеркивает Всемирная организация здравоохранения и на этом настаивает ЕС. Лекарственные средства и компоненты крови, которые заготовлены в этой стране, создают систему самообеспечения страны собственными продуктами крови. Здесь уже и генетика, и безопасность по инфекциях. Потому что инфекции в разных странах могут быть разные", – отметил Анатолий Чугриев.

Впрочем, по его словам, Украина нуждается не только в качественных компонентах, но и в качественных препаратах для своих нужд. Так, эксперт убежден, что законопроект №2429 будет способствовать улучшению качества лечения украинских пациентов, поскольку поможет решить несколько болезненных для сферы вопросов.

В частности, он способствует введению обязательного генного тестирования, которое сделает невозможным инфицирования пациентов при переливании крови и плазмы.

"Надо тестировать кровь двумя методами, а мы тестируем одним. Кажется, в Сумах, Запорожье, Белой Церкви есть второй вид тестирования – генное, тестирование на ДНК и РНК вирусов, скоро будет и во Львове. Это обязательный метод тестирования в других странах", – отметил Анатолий Чугриев.

Он подчеркнул, что все оборудование в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения в Украине используется уже в течение 15-30 лет и требует немедленной замены, ведь оно крайне устаревшее. По его мнению, выходом из этой ситуации может стать государственно-частное партнерство.

"Нужно привлекать средства частных лиц, предприятий, которые будут заинтересованы. Но любой бизнесмен хочет вернуть вложенные деньги – как минимум, а как максимум – получить прибыль. Поэтому на паритетных условиях нужно позволить хотя бы заготовки плазмы для фракционирования, из которой изготавливаются препараты крови – лекарственные средства, частным субъектам предпринимательской деятельности", – сказал Анатолий Чугриев.

Законопроект №2429 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения был принят Верховной Радой за основу в первом чтении в декабре 2019 года.

Его инициатором выступил председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.