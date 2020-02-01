Новый коронавирус выявлен в 24 странах мира - Минздрав

В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции.

Новый коронавирус выявлен в 24 странах мира.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на утро 1 февраля, в мире зарегистрировано 11 тыс. 374 лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV), в том числе 259 смертельных случаев.

Подтверждено 133 случая завоза нового коронавируса в 24 страны мира (Таиланд, Япония, Сингапур, Тайвань, Австралия, Малайзия, США, Франция, Германия, Южная Корея, ОАЭ, Канада, Италия, Россия, Великобритания, Испания, Швеция, Вьетнам Камбоджа, Финляндия, Индия, Непал, Республика Филиппины и Шри-Ланка).

В то же время в Минздраве сообщили, что Украина повысила уровень готовности системы реагирования в связи с решением Всемирной организации здравоохранения объявить распространение нового коронавируса чрезвычайной ситуацией.

Во исполнение поручения президента Украины деятельность оперативного штаба по предотвращению распространения заболевания на территории Украины, который действует при Минздраве, перенесена на уровень Кабинета министров. Создана соответствующая рабочая группа.

Также все соответствующие государственные органы активизировали работу по наблюдению и готовности к возникновению чрезвычайной ситуации, включая создание резерва средств индивидуальной защиты и других необходимых ресурсов.

На сегодняшний день в стране не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции. Соответствующие службы, включая Минздрав, МИД, Госпогранслужбы, МВД, Минобороны, Мининфраструктуры находятся в усиленной готовности.

Украина продолжает выполнять все технические рекомендации ВОЗ по предотвращению распространения нового коронавируса, отметили в Минздраве.

При этом в министерстве добавили, что на данный момент ВОЗ не рекомендует ограничивать передвижение пассажиров и грузов, это не считается эффективным средством предотвращения распространения вируса.

31 января управление оперативным штабом взял на себя премьер-министр и поручил:

Министерству здравоохранения разработать План мероприятий по недопущению заноса вируса и распространения его на территории Украины;

Минздрав, МВД, Минобороны, Минобразования, Мининфраструктуры, службам и ведомствам - подготовить Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса;

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МИД, ГСЧС и Мининфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции;

Председателям ОГА и госадминистрации в Киеве усилить меры защиты на местном уровне.

Гражданам рекомендуется при наличии таких симптомов как лихорадка, кашель, затрудненное дыхание принимать меры по предотвращению распространения инфекции: избегать тесного контакта с людьми, носить медицинскую маску, прикрывать рот и нос во время чихания или кашля одноразовой салфеткой.

С первых дней осложнения ситуации в мире в Украине: усилен мониторинг за эпидемической ситуацией; приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины; отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию; определен алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, Министерство здравоохранения и координационный штаб просит СМИ и граждан использовать только официальные источники информации.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

По данным властей КНР, на сегодня в стране от инфицирования новым коронавирусом умерли 259 человек. Подтвержден 11 тыс. 821 случай заболеваний, вызванных коронавирусом.

Всемирная организации здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.