На Львовщине школьник распылил газ: 5 госпитализированных

У всех медики диагностировали среднюю степень тяжести – раздражение дыхательных путей парами неизвестного вещества.

В городе Жовква на Львовщине 18-летний ученик распылил в помещении местной школы перцовый баллончик.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА 1 февраля.

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Происшествие случилось в обед 31 января. В результате инцидента в больницу госпитализированы 5 учеников в возрасте 11-12 лет.

У всех медики диагностировали среднюю степень тяжести – раздражение дыхательных путей парами неизвестного вещества.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Черкасской области в квартире нашли без сознания целую семью. Взрослые еще дышали, а вот малого вытащить из лап смерти медики не успели.