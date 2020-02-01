На Львовщине школьник распылил газ: 5 госпитализированных
12:29, 01 февраля 2020Страна
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У всех медики диагностировали среднюю степень тяжести – раздражение дыхательных путей парами неизвестного вещества.
Обстоятельства происшествия устанавливаются / УНИАН
В городе Жовква на Львовщине 18-летний ученик распылил в помещении местной школы перцовый баллончик.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА 1 февраля.
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Происшествие случилось в обед 31 января. В результате инцидента в больницу госпитализированы 5 учеников в возрасте 11-12 лет.
У всех медики диагностировали среднюю степень тяжести – раздражение дыхательных путей парами неизвестного вещества.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, в Черкасской области в квартире нашли без сознания целую семью. Взрослые еще дышали, а вот малого вытащить из лап смерти медики не успели.
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