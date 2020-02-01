СНБО: в Украине появится своя система обнаружения коронавируса

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрирован.

Круглосуточная мониторинговая комиссия при СНБО по 20 января работает над разработкой тест-системы для борьбы со смертельным коронавирусом.

Об этом в эфире Свобода слова с Савиком Шустером сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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При этом он отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом под контролем, специалисты регулярно отслеживают информацию о вирусе за рубежом.

«На самом деле наши ученые сейчас занимаются разработкой тест-систем. 20-го числа китайцы дали всем желающим РНК вируса. Сейчас мы занимаемся созданием этих систем. Наша собственная система будет в ближайшее время», – сказал Данилов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 1 февраля количество больных на коронавирус увеличилось до 11 791 человек. Число случаев заболевания за сутки увеличилось на 2102 случая. От вируса умерло уже 259 человек.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрирован.