В Днепропетровской области объявили о начале эпидемии гриппа
18:43, 31 января 2020Страна
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По сведениям ОГА, за последнюю неделю количество заболевших возросло на 44%.
На Днепропетровщине пик заболеваемости гриппом и ОРВИ / фото УНИАН
В Днепропетровской области заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог.
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации.
Отмечается, что в области на последнюю неделю января, как и прогнозировалось, пришелся пик заболеваемости гриппом и ОРВИ.
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«За последнюю неделю количество больных возросло на 44% - к врачам обратились более 26,5 тыс. жителей области, большинство из них - дети. Почти 99 тысяч школьников региона отправили на карантин», - говорится в сообщении.
В ОГА добавили, что из-за роста заболеваемости 944 отдельных класса и 191 школу области закрыли на карантин.
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