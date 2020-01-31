В Днепропетровской области объявили о начале эпидемии гриппа

По сведениям ОГА, за последнюю неделю количество заболевших возросло на 44%.

В Днепропетровской области заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации.

Отмечается, что в области на последнюю неделю января, как и прогнозировалось, пришелся пик заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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«За последнюю неделю количество больных возросло на 44% - к врачам обратились более 26,5 тыс. жителей области, большинство из них - дети. Почти 99 тысяч школьников региона отправили на карантин», - говорится в сообщении.

В ОГА добавили, что из-за роста заболеваемости 944 отдельных класса и 191 школу области закрыли на карантин.