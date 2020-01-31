В Ривне с подозрением на коронавирус госпитализировали девушку, которая вернулась из Китая

Девушка сообщила, что на днях вернулась из Китая.

В Ривне на карантин положили до инфекционного бокса 22-летнюю девушку, которая вернулась из Китая.

Об этом сообщает ТСН.

В больницу она обратилась сама, потому что заболела - у нее повысилась температура, появились насморк и кашель. Девушка сообщила, что на днях вернулась из Китая. Поэтому ее сразу доставили в инфекционную больницу.

Поскольку теста на коронавирус в Украине нет, решили пойти методом исключения и взяли анализы на грипп и ОРВИ. После их результатов больную, скорее всего, выпишут, тем более что она уже чувствует себя лучше.

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Еще один больной, который на днях вернулся из Китая, изолирован во Львовской инфекционной больнице. Мужчина тоже решил обратиться к врачам, когда заболел. Вероятность коронавируса у него невысокая, говорят врачи. Его тоже уже готовят к выписке.

"Наш пациент прибыл с курортного острова, он не знает, находился в тесном контакте с больным или не находился. Контактировал с большим количеством людей, и нас, собственно, насторожил тот симптом - тяжесть при дыхании, дискомфорт в груди, поэтому мы решили провести этот случай, как подозрительный, и отработать весь алгоритм действий при подозрении на коронавирусную инфекцию", - прокомментировала главный инфекционист Львовщины Наталья Тимко.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет от 2 до 12 суток.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.