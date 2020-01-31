Эксперт объяснила, стоит ли украинцам делать прививки от гриппа во время эпидемии вируса (видео)

Чем опасна эпидемия гриппа в Украине, и как бороться с вирусом?

Можно ли говорить об эпидемии гриппа в Украине, чем страшны осложнения после болезни и какие методы лечения гриппа - ответы на волнующие многих украинцев вопрос искал "Сніданок з 1+1".

Доктор медицинских наук, профессор медицины, заведующий отделом респираторных и других вирусных инфекций института эпидемиологии имени Громашевского Алла Мироненко уверена, что сегодня Украина находится в эпидемическом периоде. Во многих областях уже закрыли школы на карантин. В частности, в Волынской, Ровенской, Житомирской, Винницкой Одесской, Черкасской, Сумской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

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Как объясняет эксперт, диагностировать грипп и отличить его от ОРВИ можно по ряду симптомов:

• стремительное начало болезни

• высокая температура

• боль в мышцах и костях

• слабость

• головная боль

• кашель

"Грипп начинается молниеносно. А при респираторных инфекциях, вызваны не гриппом, может быть сначала насморк или боль в горле, а температура может подняться потом, в может вообще не подняться ", - комментирует профессор.

По ее словам, грипп может вызвать сильные осложнения. Поскольку грипп - это вирус, который прежде всего поражает дыхательные пути, то можно ожидать осложнения со стороны дыхательной системы - это бронхит, пневмония, отит, гайморит. А также может вызвать болезни сердца и почек, менингит и обострение хронических болезней. Чаще всего осложнения возникают у людей, которые вовремя не обратились к врачу, или имеют фоновые заболевания и относятся к группам риска.

Один из методов обезопасить себя от вируса - сделать прививку. Но многих украинцев интересует вопрос, есть ли смысл делать прививку сейчас, когда фактически вся страна уже находится на карантине.

"Всемирная организация здравоохранения считает, что прививки можно делать в любое время. Но надо понимать, для того, чтобы вакцина сработала, нужно время. Это две недели для взрослого и месяц для детей. То есть, сейчас можно не успеть, если ты уже попал в волну эпидемии. Шанс заболеть все равно есть", - отвечает профессор.

При этом Мироненко объясняет, что украинцам не стоит волноваться о качестве вакцин, потому что все вакцины против гриппа прошли тщательные проверки.

"Украина не производит своих вакцин. Все вакцины зарубежные. У нас есть регистрационная процедура, и перед тем, как их зарегистрировать вакцину, она проходит длительные и тщательные экспертизы. То есть, некачественных вакцин в Украине не допускают, и бояться не надо", - говорит эксперт.

Мироненко добавила, что для украинцев лучшее время для проведения вакцинации - октябрь и ноябрь.