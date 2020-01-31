Зеленский поручил правительству разработать нацплан по реагированию на коронавирус

Президент поставил ряд задач правительству для предотвращения попадания и распространения коронавируса в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайного положения международного значения в сфере общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки нового коронавируса поставил ряд задач Кабинету Министров для усиления мер по недопущению попадания китайского коронавируса и распространения заболевания в Украине.

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Об этом сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

Так, президент дал задание перенести деятельность оперативного штаба по недопущению распространения заболевания на территории Украины, действующего при Министерстве здравоохранения, на уровень Кабинета министров, создав соответствующую рабочую группу.

Также глава государства считает необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение 2019-nCoV с привлечением ресурсов не только Министерства здравоохранения, но и Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства образования и науки, Министерства инфраструктуры и ряда других служб и организаций.

Зеленский подчеркнул необходимость проведения мероприятий по профилактике заболевания.

Президент заверил, что ситуация с распространением вируса вполне контролируемая и постоянно находится в поле его внимания. «Сейчас в Украине не зарегистрировано ни одного случая инфицирования и нет оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера. Привлечены все необходимые ресурсы, власть владеет всей информацией в полном объеме. Осуществляется постоянный мониторинг распространения нового коронавируса за рубежом, внутри страны проводятся профилактические мероприятия. Украина осуществляет комплекс шагов, чтобы не допустить попадания коронавируса и распространения заболевания», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организации здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По данным Минздрава Украины, на 31 января в мире зарегистрировано 9 тыс. 776 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 213 из которых летальные.