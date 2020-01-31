В части школ Харьковской области ввели карантин
В Харьковской области на карантин частично или полностью закрыли 13 школ.
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Как сообщили в Департаменте науки и образования Харьковской областной госадминистрации (ОГА), причина карантина распространение ОРВИ. По состоянию на сегодня заболело 889 учеников.
Как отметили в Харьковской ОГА, закрыты как классы, так и целые школы. В частности:
в Двуречанском районе - четыре школы;
в Валковском - одна школа;
в Великобурлукском - одна школа;
в Змиевском - одна школа;
по одному классу в школах Купянска и Купянского района;
в Печенежском - одна школа;
в Шевченковском - в одной школе 1-е - 4-е классы;
в Песочинской ОТГ - один класс.
Кроме того, по данным Харьковской ОГА,из-за скарлатины закрыт один класс в школе Красноградского района.
Из-за ОРВИ также готовятся вводить карантин в областной школе "Обдарованість".