Школы Кривого Рога из-за гриппа и ОРВИ на две недели закрыли на карантин

В детсадах карантин пока вводить не будут.

В школах Кривого Рога Днепропетровской области из-за повышения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ с понедельника, 3 февраля, на две недели приостановят учебный процесс.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления здравоохранения Криворожского горисполкома Константин Мурашко.

По его словам, за последнюю неделю в Кривом Роге заболели около 6,5 тыс. человек, что превышает эпидпорог в 2,4 раза.

«Более 3,5 тыс. заболевших - дети. Сейчас госпитализированы 203 ребенка. В городе гриппом и ОРВИ болеют более 35% школьников. Целесообразно с 3 февраля на две недели в школах ввести карантин», - сказал Мурашко.

В то же время в детсадах Кривого Рога карантин пока вводить не будут, ограничившись «превентивными мероприятиями».