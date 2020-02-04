ТomoClinic: одна из лучших онкологических клиник в центре Украины

В 2019 году в TomoClinic открыли 5-этажный корпус для стационарного лечения пациентов.

4 февраля — Всемирный день борьбы с раком. Этот день официально отмечают во всех странах, чтобы повысить осведомленность об онкологических заболеваниях, способствовать профилактике, выявлению и лечению, подчеркнуть важность хорошего качества жизни для людей с раком.

Только человек, владеющий информацией, может сделать правильный выбор — определиться с местом, где получит лучшую медицинскую помощь. Такая клиника есть в нашей стране! Это TomoClinic — единственный в Украине онкологический центр, где лечат рак с использованием системы лучевой терапии TomoTherapy® HD. Пациентам доступен самый точный и наиболее щадящий метод борьбы со злокачественными опухолями — золотой стандарт для всех развитых стран мира.

Клиника действует с июня 2015 года, находится в самом центре Украины, в городе Кропивницкий. Со дня открытия сотни людей прошли в ней успешное лечение. Все эти годы TomoClinic развивается как ведущая европейская клиника. Пройден интересный и насыщенный отрезок пути — пути создания и развития качественной, отвечающей мировым стандартам онкологической помощи.

В 2019 году в TomoClinic открыли 5-этажный корпус для стационарного лечения пациентов. По уровню комфорта новый комплекс-стационар не уступает отелям самого высокого класса. В нем расположено отделение химиотерапии, которое по праву считается одним из лучших в стране.

Пациенты в комфортных условиях, с использованием новейших светозащитных систем и инфузматов, проходят химиотерапевтическое лечение: опытные специалисты разрабатывают схему терапии индивидуально для каждого человека согласно международным протоколам.

Впервые в Украине в TomoClinic проводят клинические исследования по лечению рака легких I, II и IV стадий. Для пациентов — это возможность получить бесплатно самое современное и очень дорогостоящее лечение, доступ к которому в обычной практике пока ограничен.

На высочайшем уровне опытные специалисты выполняют комплексное лечение рака груди: органосохраняющие операции, безопасную лучевую терапию с использованием высокотехнологичных методик и новейшей аппаратуры, химиотерапию и таргетную терапию.

Установка передвижного диагностического трейлера в центре Кропивницкого — одно из самых масштабных достижений в деятельности клиники. Тысячи жителей и гостей Кропивницкого и области прошли профилактические обследования: рентген легких, маммографию и УЗИ молочных желез, УЗИ органов малого таза. Благодаря этим исследованиям и «находкам» врачей многие люди обратились к профильным специалистам и своевременно начали лечение, не запуская болезнь.

Директор TomoClinic Владимир Ященко отмечает: «В нашем центре пациентам предоставляют высокопрофессиональную, сочувствующую, основанную на доказательной медицине помощь практически при всех локализациях рака: от первого визита — до реабилитации. Со дня основания клиники неизменным был, есть и остается навсегда главный принцип — стремление сделать все возможное, чтобы сохранить человеку жизнь и здоровье. Именно система ценностей “все для пациента” объединяет врачей, медсестер и администраторов».