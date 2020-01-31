Сегодня в "Борисполь" прибудет очередной самолет с пассажирами из Китая (видео)

По состоянию на 31 января количество погибших от опасного коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 213 человек.

31 января в аэропорт «Борисполь» прибудет очередной самолет специального рейса из Китая, на борту которого находится 254 пассажиров.

Об этом на брифинге сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

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На самолете также находится 15 членов экипажа. По его словам, ситуация в самолете спокойна, никто не жалуется на здоровье.

Также Кузин добавил, что по состоянию на утро 31 января в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания на смертельный вирус. Минздрав продолжает отслеживать сообщения областных лабораторий.

По состоянию на 31 января количество погибших от опасного коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 213 человек. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.