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Сегодня в "Борисполь" прибудет очередной самолет с пассажирами из Китая (видео)

12:15, 31 января 2020
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Иллюстрация REUTERS

Об этом на брифинге сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

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На самолете также находится 15 членов экипажа. По его словам, ситуация в самолете спокойна, никто не жалуется на здоровье.

Также Кузин добавил, что по состоянию на утро 31 января в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания на смертельный вирус. Минздрав продолжает отслеживать сообщения областных лабораторий.

По состоянию на 31 января количество погибших от опасного коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 213 человек. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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