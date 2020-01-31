ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Украине

По состоянию на 31 января количество погибших от опасного коронавирус 2019-nCoV в Китае возросло до 213 человек.

Украина сможет справиться с коронавирусом в случае, если вспышка смертельного вируса все-таки произойдет.

Об этом сообщил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, передает УП.Жизни.

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Больше всего ВОЗ обеспокоена возможностью попадания вируса в страны со слабой медицинской системой.

«Принимая во внимание нашу работу с Минздравом, я не могу назвать Украину – страной со слабой системой», – сказал он.

Риски же заболевания остаются и до сих пор, информирование врачей надо усилить, отметил Хабихт.

По состоянию на 31 января количество погибших от опасного коронавирус 2019-nCoV в Китае возросло до 213 человек. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.