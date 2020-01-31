ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Украине
11:38, 31 января 2020Страна
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По состоянию на 31 января количество погибших от опасного коронавирус 2019-nCoV в Китае возросло до 213 человек.
Больше всего ВОЗ обеспокоена возможностью попадания вируса в страны со слабой медицинской системой / Фото УНИАН
Украина сможет справиться с коронавирусом в случае, если вспышка смертельного вируса все-таки произойдет.
Об этом сообщил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, передает УП.Жизни.
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Больше всего ВОЗ обеспокоена возможностью попадания вируса в страны со слабой медицинской системой.
«Принимая во внимание нашу работу с Минздравом, я не могу назвать Украину – страной со слабой системой», – сказал он.
Риски же заболевания остаются и до сих пор, информирование врачей надо усилить, отметил Хабихт.
По состоянию на 31 января количество погибших от опасного коронавирус 2019-nCoV в Китае возросло до 213 человек. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
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