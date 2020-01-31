Что делать, если разбился ртутный термометр: пошаговая инструкция

Для начала не паникуйте и выведите из комнаты всех, кто не будет убирать ртуть.

Что делать и нужно ли опрометью выбегать из комнаты и вызвать спасателей, если вы разбили ртутный термометр?

Ответы на эти вопросы дала на своей странице в Facebook Ульяна Супрун, ссылаясь на материал УП.Життя.

Так, агентство США по охране окружающей среды рассказало, что делать, если вы разбили термометр

Не паникуйте и выведите из комнаты всех, кто не будет убирать ртуть. Вещество начинает испаряться при температуре +20℃, а потому можно сразу же открыть окно, чтобы уменьшить концентрацию паров ртути в помещение и охладить его. Не делайте сквозняк! Так ртуть распространится по комнате и ее будет сложнее собирать.

Наденьте резиновые, нитриловые или латексные перчатки, осторожно соберите осколки термометра в бумажное полотенце или салфетку. Положите это в герметичный пакет с застежкой зип-пакет.

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Осмотрите все помещение и место, где разбился термометр, в частности, и соберите шарики ртути вместе скребком или куском картона. Ваши движения должны быть медленными и спокойными, иначе ртуть разлетится на еще более мелкие кусочки.

После этого соберите большие шарики пипеткой, выжмите ртуть на влажное полотенце и заверните его. Положите в зип-пакет и промаркируйте любым образом, что внутри токсичное вещество — ртуть.

Если у вас остались небольшие кусочки ртути в маленьких щелках, воспользуйтесь кремом для бритья и щеткой, чтобы достать их. Также можно попробовать скотч: отклеивать его от поверхности нужно медленно, чтобы мелкое стекло или ртуть успели зацепиться. После использования утилизируйте все, что имело прямой контакт со ртутью аналогично тому, как утилизировали саму ртуть и разбитый термометр.

Что никогда не стоит делать, если вы убираете ртуть?

Не пылесосьте ртуть и не используйте веник. Так она распадется на меньшие частицы и попадет в воздух.

Не выливайте ртуть в водосток. Она может попасть в сантехнику и повредить ее, а также — остаться в самом водостоке и продолжать "облучение" территории.

Не оставайтесь в той же одежде, которую вы носили во время инцидента. На нем могут оставаться частицы ртути.

"Если вы нашли разбитый термометр, но не видите ртути рядом с ним, или ртуть находится в труднодоступных местах, стоит вызвать спасателей, чтобы они осмотрели помещение и измерили уровень ртутных испарений. При необходимости они проведут демеркуриазацию помещения — очистят его от токсичной ртути", - подчеркнула Супрун.