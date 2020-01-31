Родильный дом "Лелека" стал первым в Украине госпитальным учреждением, получившим международную сертификацию от JCI

Таким образом, медицинское учреждение получило подтверждение о том, что предоставляет высококачественную и высококвалифицированную помощь своим пациентам.

Родильный дом "Лелека" стал первым в Украине госпитальным медицинским учреждением, которое получило золотую медаль качества американской Международной объединенной комиссии (Joint Commission International (JCI).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор “Лелеки” Валерий Зукин.

По его словам, в 2018 году родильный дом получил национальную аккредитацию, без которой невозможно было бы начать процесс подготовки к получению международного сертификата от JCI, который рассматривается как золотой стандарт качества в здравоохранении в мире.

«Мы к этому готовились еще с начала работы (2016 год – УНИАН), потому что понимали, что таким образом можем повысить качество оказания помощи. Без национальной аккредитации мы бы не смогли начать этот процесс, кроме того, это имиджевая вещь и возможность быть привлекательным для иностранных партнеров», - рассказал он.

Гендиректор заведения отметил, что с 16 по 20 декабря 2019 года эксперты Международной объединенной комиссии провели всестороннюю детальную проверку, во время которой проверяется все - от дипломов врачей и маркировки лекарств до мер противопожарной безопасности. И по результатам этой проверки родильный дом «Лелека» стал первым госпитальным медицинским заведением в Украине, получившим международный сертификат JCI, который является первый с точки зрения международного признания.

«Но мы рассчитывали не только на иностранных пациентов, это делалось в первую очередь для украинских пациентов. Наша миссия - делать людей счастливыми за счет предоставления высококачественной медицинской помощи», - отметил Валерий Зукин.

По словам гендиректора роддома, получение такой аккредитации - очень сложный и кропотливый процесс, и «Лелеке» пришлось много чего усовершенствовать и переделать под стандарты JCI.

Например, эти стандарты предусматривают систематическое проведение практических тренировок персонала на случай внештатных ситуаций: оказание неотложной помощи в ургентных случаях, пожаров, захватов здания террористами и других, ведь качественное предоставление медицинской помощи включает также и предвидение всех вероятных ситуаций, которые могут случиться.

«Получить такую сертификацию очень сложно... Персонал должен был изменить философию отношения к пациентам и процессу оказания медпомощи... В нашей стране большое количество фальсификатов и обмана, поэтому потребители определенных услуг и товаров иногда не могут понять, где качественный товар, а где нет. Поэтому мы в первую очередь хотели получить оценку квалифицированного международного арбитра, который признал, что мы действительно квалифицированное заведение, которое предоставляет высококвалифицированную медицинскую помощь», - подчеркнул медицинский директор "Лелеки" Дмитрий Шадлун.

Как отметила главный менеджер систем качества учреждения Людмила Сидельник, активно готовиться к получению сертификата от JCI в роддоме начали в начале 2018 года - в целом этот процесс занял менее двух лет.

«Мы очень горды, что нам удалось это сделать за такой короткий промежуток времени, потому что у других этот процесс занимает от трех до пяти лет... Но никто больше в Украине этого не делает, потому что это, во-первых, очень сложно. И, во-вторых, важно, чтобы у руководства была воля и желание иметь эту аккредитацию для улучшения качества предоставления медицинских услуг и безопасности, а также вежливый персонал, который так же должен быть вовлечен и заинтересован во внедрении этих стандартов... Мы все работали как слаженный механизм... Это была очень серьезная и кропотливая работа», - рассказала она.

Зукин добавил, что через три года заведение должно снова пройти проверку и получить подтверждение международной сертификации, ведь это не статический процесс, а целая программа постоянного усовершенствования и развития.

Он отметил, что были случаи, когда медицинские учреждения сначала получали такой сертификат, но впоследствии не могли его подтвердить.

«Мы уже начали готовиться к другой сертификации - по отдельным клиническим программам - «Clinical Care Program». Кроме того, основная наша задача - донести до пациентов важность и реальность оказания медицинской помощи международного качества в Украине», - резюмировал Зукин.