В мэрии Одессы посетителям предлагают измерить температуру и дают бесплатные медицинские маски

Также из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ с 28 января в городе закрыты школы.

В Одессе при входе в мэрию всем посетителям предлагают бесплатную медицинскую маску и дают возможность бесконтактного замера температуры тела.

Как передает корреспондент УНИАН, в фойе мэрии, расположенной на Думской площади, установлен стол, на котором находятся коробки с одноразовыми медицинскими масками, а также бесконтактный инфракрасный термометр, инструкция по его использованию и другие информационные материалы.

Напомним, на данный момент в городе превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

В частности, объявление о том, что в случае необходимости маску можно взять бесплатно в указанном пункте выдачи на 1-м этаже здания.

Все входящие в здание могут по своему желанию воспользоваться услугой по измерению температуры тела и взять маску.

Как пояснили в мэрии, данная инициатива принадлежит горсовету и Одесской областной организации «Красного креста». Граждане быстро разбирают маски, некоторые замеряют температуру.

Как сообщал УНИАН, в Одессе из-за превышения эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ с 28 января в школах города на две недели введен карантин.