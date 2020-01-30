На Запорожье 8-летняя девочка умерла от опасной болезни

Девочка жила в неблагополучной семье, как оказалось позже, учителя неоднократно отправляли ее домой лечиться.

В Каменке-Днепровской Запорожской области школьница умерла от туберкулеза. Последний месяц 8-летняя девочка не посещала школу.

К врачам родители обратились лишь тогда, когда больная уже была в полукоматозном состоянии. Девочка умерла в реанимации через несколько дней. У нее диагностировали тяжелую форму туберкулезного менингита, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Киеве пройдет форум городов-лидеров в борьбе со СПИДом и туберкулезом

Родителям других школьников официальную причину смерти не сообщили. О туберкулезе те узнали из собственных источников. После обследования учащихся туберкулез диагностировали еще и в шестиклассника.

Девочка жила в неблагополучной семье, как оказалось позже, учителя неоднократно отправляли ее домой лечиться, потому что она чувствовала себя нехорошо. И уже через несколько дней родители приводили ребенка на занятия. Почему никто в школе не забил тревогу, в областном управлении здравоохранения объяснять отказались.

"Ее принесли без сознания на руках. Туберкулезный менингит и туберкулез легких", - прокомментировала детский врач-инфекционист Каменско-Днепровской больницы Ирина Миронова.

Выводы обещают обнародовать после завершения работы специальной комиссии. Родители других школьников требуют разъяснений и полной дезинфекции школы. Соседи умершей девочки говорят: она почувствовала себя плохо с сентября.

Раньше воспитательница Липчанского детсада на Закарпатье внезапно узнала, что у нее туберкулез.