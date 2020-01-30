Коронавирус из Китая: все, что нужно знать об опасной болезни (видео)

В целом по всему миру коронавирусом 2019-nCoV инфицированы 7 894 человека.

Количество жертв опасного коронавирус в Китае по состоянию на 30 января выросло до 170 человек. Большинство погибших – люди пожилого возраста, которые уже имели проблемы со здоровьем.

Все случаи смерти от вируса-убийцы зарегистрированы на территории материкового Китая.

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В целом по всему миру коронавирусом 2019-nCoV инфицированы 7 894 человека. Коронавирус вызывает тяжелую острую респираторную инфекцию, от которой нет специфического лечения или вакцины.

Коронавирус также зафиксирован в Таиланде, Японии, США, Австралии, Сингапуре, Южной Корее, Малайзии, Франции, Канаде, Вьетнаме, Непале, Камбодже, Германии, ОАЭ и на Тайване.

Невозможно заразиться коронавирусом:

- касаясь посылок из Китая;

- употребляя экзотические фрукты.

На фоне паники мошенники пытаются обманывать людей, предлагая вакцину от коронавируса. Минздрав Украины заявляет, что вакцины от нового китайского коронавирус на сегодня не существует.

Чтобы сделать себя менее уязвимыми к инфекциям, придерживайтесь таких рекомендаций:

- регулярно мойте руки;

- избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки вирусных заболеваний;

- пейте достаточно жидкости и проветривайте помещение.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток.