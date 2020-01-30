В Киеве из-за заболеваемости детей гриппом и ОРВИ семь школ закрыли на карантин

Еще в 34 школах на карантин закрыты отдельные классы.

В Киеве из-за заболеваемости учеников гриппом и ОРВИ закрыто 7 школ, еще более чем в 30 школах на карантин закрыты отдельные классы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

«По состоянию на 30 января наибольший процент отсутствующих учеников в школах Святошинского (23%), Дарницкого (23%) и Оболонского (21%) районов. Средний показатель отсутствующих по городу - 20%. Полностью прекращены занятия в 7 школах и отдельных классах 34 школ столицы», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся из-за заболевания гриппом и ОРВИ. Такое решение принято на заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Для профилактики уровня заболеваемости среди школьников гриппом и ОРВИ в учебных заведениях столицы вводятся меры предосторожности. Речь идет о проведении санитарно-профилактических мероприятий; ограничении доступа посторонних лиц в помещения учебных заведений; ограничении проведения массовых мероприятий в учебных заведениях, в случае объявления карантина.

Как сообщал УНИАН, 28 января в КГГА сообщали, что из-за заболеваемости детей гриппом и ОРВИ в городе закрыта одна школа полностью, и находятся на карантине 13 классов еще в 8 школах.