Календарь прививок в Украине: когда делать прививки детям

Календарь профилактических прививок на 2020 год должен быть под рукой у всех родителей. Узнай правильные даты вакцинации.

Своевременная и полноценная вакцинация обезопасит вашего ребенка от ряда опасных заболеваний. Кроме того, без обязательных прививок ребенка могут не пустить в учебное заведение – в детский садик или даже школу.

Прививки создают искусственный иммунитет к некоторым заболеваниям. Для этого используют относительно безвредные антигены (белковые молекулы), которые есть частью микроорганизмов, что вызывают болезни. Такими микроорганизмами могут быть вирусы, наподобие кори, краснухи, или бактерии.

Читайте такжеВ Украине обновили перечень противопоказаний к прививкам

Все более часто мы можем услышать критику со стороны родителей в адрес прививания детей. Многие наотрез отказываются прививать ребенка из-за боязни осложнений после вакцинации. Однако, Министерство здравоохранения Украины утверждает, что все вакцины проходят несколько этапов тщательных испытаний, перед тем, как признаются годными для использования и безопасными. Более вероятными и опасными являются серьезные последствия заболеваний, которых можно избежать благодаря вакцинации.

Календарь прививок 2020

Согласно Календарю профилактических прививок 2019-2020 предусматривается вакцинация против 10 заболеваний:

кори;

коклюша;

краснухи;

полиомиелита;

столбняка;

туберкулеза;

гепатита В;

дифтерии;

гемофильной инфекции;

эпидемического паротита.

Все прививки, которые запланированы до достижения украинцем 18 лет, проводятся бесплатно в государственных учреждениях.

Стоит обратить внимание, что некоторые вакцины необходимо вводить в организм несколько раз (вакцина от кори предусматривает две дозы, способные защитить человека от недуга на протяжении всей жизни), а прививка от дифтерии и столбняка вводится в организм для полноценной защиты каждые 10 лет.

Противопоказания для прививки

Наличие противопоказаний к вакцинации определяется индивидуально для каждого ребенка. Противопоказания к прививанию на длительное время ( до 3 месяцев и более) устанавливается иммунологической комиссией. Наиболее частыми причинами, из-за которых врачи не рекомендуют делать малышу прививки, являются сильная реакция после предыдущих прививок, иммунодефицитное состояние, прогрессирующие заболевания нервной системы, тяжелые формы аллергической реакции и другие.

Вакцинация в Украине

Кроме вакцинации в обязательном порядке от перечисленных выше 10 наиболее опасных инфекционных заболеваний, существует и несколько рекомендованных прививок. В отличие от обязательных прививок, родители могут также привить ребенка от ветрянки, ротавирусной инфекции, пневмококка и гриппа.

По словам доктора Комаровского, прививать от гриппа ребенка достигшего 6-месячного возраста можно и даже нужно. Согласно статистике, ежегодно около 40 тысяч детей стают жертвами эпидемий гриппа, что приводит к различным серьезным осложнениям. В результате дети включаются в группу ослабленных, требующих постоянного медицинского внимания, иногда болезнь приводит даже к инвалидности и серьезным хроническим заболеваниям. С появлением безопасной и эффективной вакцины число летальных исходов и осложнений после гриппа снижается с каждым годом. Очень желательно делать прививку своевременно – до начала эпидемии гриппа, так как иммунитет вырабатывается только по истечению 7-20 дней.

Читайте такжеУкраина получила 250 флаконов дифтерийного антитоксина - Минздрав

Также все большим спросом пользуются прививки от ветрянки. В Украине зарегистрирована вакцина “Варилрикс”, но также есть вакцина против кори, краснухи и паротита, включающаяся в себя защиту и от ветряной оспы. Обычно иммунитет после вакцинации держится до 7 лет, кроме того, прививка предотвращает риск серьезных осложнений после этого заболевания.

Вакцинация от ротавируса рекомендуется врачами всем детям в возрасте от 6 до 32 недель так, как именно этот возрастной период является наиболее опасным в плане развития ротавирусного гастроэнтерита. Три дозы вакцины “Ротатек” обеспечивают иммунитет как минимум на 2-3 года. Инфицирование вирусом после вакцины очень маловероятно, однако произойти может, но заболевание будет протекать легко и не подвергнет организм и здоровье малыша опасности.

Прививки детям: видео