Топ-8 бюджетных уходовых масок для лица

Давайте откровенно: мы любим бюджетную косметику. Какая разница, с каких улиток собирали слизь для суперэффективных формул, если заветную банку никто не может себе позволить?

Патчи — отдохнувший вид и сияющий взгляд

1. Via Beauty «Коллаген и Био-золото».

Коллагеновые патчи под глаза пропитаны эссенцией с коллоидным золотом, которая снимает припухлость и замедляет старение. Гелеобразная текстура хорошо прилипает к коже, поэтому патчи никуда не съезжают и приятно освежают кожный покров.

2. Garnier «Увлажнение + свежий взгляд».

Витамин C в экстракте цитрусовых бережно осветляет кожу, поэтому следы бессонных ночей исчезают прочь. Молекулы гиалуроновой кислоты проникают в глубокие слои кожи, восстанавливая недостаток влаги. Производитель рекомендует хранить тканевые патчи в холодильнике.

Тканевые маски — компресс, усиливающий действие питательной эссенции

3. Belita Mezo Complex маска-бустер «Лифтинг+омоложение».

Белорусский производитель врывается на третью строчку с интенсивным омолаживающим продуктом, который обещает результат без инъекций. Секрет — в эффективном воздействии на гидролипидный баланс: кожа не теряет влагу, а потому сохраняет упругость и гладкость.

4. Elizavecca Face Care Egf Deep Power Ringer.

Корейцы ввели тренд на тканевые маски, а особенно украинкам полюбилась восстанавливающая формула от Elizavecca. Гиалуроновая кислота насыщает эпидермис влагой, а аргинин ускоряет циркуляцию крови, что разгоняет обмен веществ и помогает клеткам получить полезные вещества.

Одноразовые саше — готовые к применению

5. ZIAJA Goat's Milk.

Козье молоко оказывает буквально волшебное воздействие — загибайте пальцы: омолаживает благодаря жирным кислотам и витамину E, ферменты ускоряют обмен веществ, антиоксидант коэнзим Q10 борется с действием свободных радикалов, витамин А успокаивает, а витамин PP устраняет зуд, уменьшает воспаления, выравнивает тон и борется с пигментными пятнами.

6. Eveline BIO HYALURON 4D.

Освежающая и проникающая гелевая формула быстро уменьшает отечность и подтягивает контуры лица. Стволовые клетки выравнивают рельеф кожи, а природный бетаин успокаивает раздражения и восстанавливает гидролипидную мантию, усиливая естественные барьерные функции кожного покрова.

Очищающие — чистота как залог красоты

7. MAY face WOW! oxy bubble mask.

Пожалуй, самая забавная и необычная маска списка. Гелеобразная консистенция после нанесения превращается в кислородную пену с пузырьками, которые деликатно очищают кожу. Микро-массаж выравнивает цвет лица, освобождает и сужает поры, а также поднимает настроение. Не забудьте сделать селфи с лицом-облачком!

8. Via Beauty Black Mask.

Маски-пленки пришли в обиход с инстаграма и плотно обосновались на туалетных столиках. Формула от Via Beauty застывает на лице в плотную пленку, которая вытягивает загрязнения из пор, устраняет отмершие частички, а также подтягивает кожу и разглаживает микрорельеф. Черный уголь дополнительно абсорбирует себум, матируя лицо на долгое время.