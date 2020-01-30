Будут ехать в Ростов: боевики признались, что им негде определять коронавирус

Оккупанты будут лечиться в Ростове.

Подконтрольные Кремлю боевики на востоке Украины заявили, что у них нет лаборатории, чтобы определить коронавирус в случае возникновения угрозы и госпитализации больных.

Об этом сообщил представитель так называемого «министерства здравоохранения ДНР» Дмитрий Клишкан сепаратистскому изданию.

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Он отметил, что в случае угрозы будут обращаться к россиянам.

«Есть договоренность с коллегами из России, в случае возникновения подозрения на новый коронавирус мы будем ходатайствовать о проведении таких исследований на базе «Роспотребнадзора», – сказал он, добавив, что ближайшее такое учреждение находится в Ростове-на-Дону.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме, Камбодже и Финляндии.

По состоянию 30 января число погибших от коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 170 человек. В целом по всему миру им инфицированы 7 894 человека.