Защита от коронавируса: врач объяснила, для чего нужны маски

По ее словам, здоровым не нужно носить защитные маски.

Медицинские маски не защищают здорового человека от рисков заразиться новым китайским коронавирусом под названием 2019-nCoV.

Об этом предупредила врач-инфекционист Евгения Менжулина, передает «Обозреватель». Она отметила, что маски нужно надевать больным – тем, у кого наблюдаются проявления респираторных инфекций. Так они смогут обезопасить свое окружение.

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"Маски нужны для того, чтобы уменьшить контакт больного человека со здоровым населением. Поэтому прежде всего ее нужно надевать на человека, который чувствует себя плохо, у которой клинические проявления любого респираторного заболевания. Это может быть кашель, насморк, першение в горле, повышение температуры тела", – объяснила врач.

По ее словам, здоровым не нужно носить защитные маски.

Также Менжулина отметила, что популярный сейчас вопрос о том, какой стороной правильно носить медицинские маски, не существенен.

"Как удобно – так и надевайте. Или белым к лицу, или синим. Если бы это было настолько критично, то на них было бы прописано, где внутренняя сторона, а где внешняя", – заявила инфекционист.

"Главное, чтобы был прочный механический барьер. Это может быть даже кусок плотной ткани. Единственное условие – чтобы человек не задохнулся через эту ткань, чтобы он мог сделать вдох. Этого достаточно", – уточнила она.

Одновременно медичка посоветовала выбирать маски-респираторы.

"Лучшее – маска-респиратор. Тогда внутри циркулирует воздух, который во время выхода из маски проходит через фильтр в респираторе", – пояснила она.

"Если такого средства под рукой нет, то подойдет обычная трехслойная марлевая или из синтетического материала", – добавила Менжулина.