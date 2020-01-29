В Центре общественного здоровья уточнили, когда следует ожидать пика заболеваемости гриппом и ОРВИ

В прошлом году было зафиксировано 60 летальных случаев, а в этом году - 13.

Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается на конец января - начало февраля.

Об этом на брифинге сообщила врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко.

«Согласно прогнозу, который был предоставлен нашими специалистами, конец января - начало февраля, это есть пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. Поэтому можно сказать, что мы уже близко. Но, несмотря на пиковый уровень детской заболеваемости сейчас, можем сказать, что мы ожидаем снижения заболеваемости среди детей», - сказала она.

Говоря о летальных случаях в результате заболевания гриппом, врач-эпидемиолог отметила, что они зафиксированы в Житомирской, Запорожской, Тернопольской, Черниговской и Ривненской областях.

Читайте такжеВ Минздраве заявили об усилении мер безопасности для защиты украинцев от коронавируса из Китая

В прошлом году было зафиксировано примерно 60 летальных случаев, а в этом году - 13. «Но, несмотря на то, что в этом году зафиксировано циркуляцию штамма АН1, а это довольно тяжелый вирус, который вызывает осложнения у взрослых и детей, к сожалению, летальные случаи еще будут регистрироваться», - заявила Кошалко.

Отмечается также, что в этом году вырос уровень вакцинации. «В прошлом году за весь эпидсезон было вакцинировано 161 тыс. человек, а в этом году по состоянию на 4-й неделе года - уже примерно 220 тыс. лиц», - отметила врач-эпидемиолог.

Как сообщал УНИАН, в Минздраве заверили, что китайский коронавирус Украине пока не грозит и напомнили о профилактике.