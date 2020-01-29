Супрун объяснила, какие лекарства и средства бессильны против коронавируса-убийцы и как он передается

Распространение ранее неизвестного штамма коронавируса действительно пугает, подчеркнула Супрун.

Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, можно ли раскрывать посылки из Китая и передаются ли инфекции через привезенные фрукты.

Никакого апокалипсиса от уханьского вируса не предвидится, объяснила она на своей странице в Facebook.

Экс-и.о. главы Министерства здравоохранения дала ответы на распространенные вопросы о коронавирусе из Китая.

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Так она отметила, что невозможно заразиться коронавирусом:

▪ от почтовых посылок (даже из Китая)

▪ от экзотических фруктов (даже из Китая)

"Во время вспышки коронавирусной инфекции SARS в 2002-2003 годах исследовали устойчивость вируса в условиях окружающей среды. Он выдерживал трое суток на пористых поверхностях, таких как картон или ткань, столько же на металлической поверхности, и около 60 часов (меньше трех суток) на пластике и стекле. Вирус 2019 - nCoV достаточно близок к вирусу SARS, чтобы мы могли экстраполировать эти данные на него", - пояснила Супрун.

На фруктах несколько суток могут быть вирионы, но в случае, если они попали туда вместе с фекалиями больных людей или животных-носителей. И, заверила бывшая глава Минздрава, в любом случае, эта среда не подходит для длительного выживания вируса во время транспортировки фруктов.

От короновируса, как отметила Супрун, не помогут

▪ Бады

▪ Иммуномодуляторы

▪ Защитные маски. Маски необходимо надевать пациентам с целью меньшего распространения инфекций в закрытых помещениях, или тем, кто осуществляет оперативные вмешательства. Они не предназначены для защиты от попадания возбудителей в дыхательные пути, то есть маска не защищает от болезней тех, кто ее надевает.

▪ Гомеопатия

▪ Лук

▪ Оксолиновая мазь. Ее противовирусный эффект не доказан, кроме того, ее применение может даже повысить шансы заболеть.

▪ Сейчас быстро распространяются сообщения о вакцинах, которые якобы предотвращают новый коронавирус, и даже предложения их купить. Не верьте этим манипуляциям, ведь пока такой вакцины не существует.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме, Камбодже и ОАЭ.

По состоянию на 29 января количество жертв опасного коронавируса в Китае возросло до 132 человек. В целом вирусом 2019 nCoV уже инфицированы 6 049 человек.