В Кабмине анонсировали новый план развития экстренной медицины

Предполагается ввести принципиально новый алгоритм догоспитальной категоризации вызовов и усовершенствовать деятельность диспетчеров.

Кабинет министров Украины утвердил план реализации концепции развития системы экстренной медицинской помощи.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале по итогам заседания правительства.

По его словам, план предусматривает принципиально новый алгоритм догоспитальной категоризации вызовов экстренной медицинской помощи.

"Для этого должны усовершенствовать деятельность диспетчерских служб. Также - новую модель распределения должностных обязанностей между работниками бригад экстренной медицинской помощи; внедрение современных стандартов госпитальной помощи пациентам в неотложных медицинских состояниях, а также обеспечение соблюдения этих стандартов", - отметил премьер.

Также, как добавил Гончарук, предусмотрено совершенствование подходов планирования реагирования на чрезвычайные события относительно межведомственного взаимодействия, анализа и прогнозирования мощностей учреждений здравоохранения.

"Нынешняя система экстренной медицины несовершенна и не обеспечивает своевременного, качественного и эффективного реагирования. Мы не можем больше позволить себе терять жизни наших людей из-за неэффективной работы государственной машины. Цель правительства на этот год - спасти как можно больше украинцев", - подчеркнул он.