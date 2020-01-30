"Такие посылки просто не дойдут": врач опровергла популярный миф о коронавирусе

Врач отметила, что коронавирус для человечества не является новостью.

Коронавирус не передается по почте и через фрукты.

Об этом рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина, передает «Обозреватель».

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"Если говорить вообще, то коронавирус для человечества не является новостью. Мы знакомы с ним с конца 60-х годов. Он является более характерным для животных, но сейчас перешел к человеку. Что касается коронавируса, который зафиксирован в Китае, то это совершенно новая форма коронавируса, с которой мы ранее не сталкивались. В связи с этим нет сформированного иммунитета у людей, поэтому он и так быстро распространяются", – отметила Менжулина.

Она также прокомментировала информацию относительно живучести коронавируса, и может ли он передаваться человеку через фрукты или пакеты, которые поступают по почте.

"Различные вирусы имеют различные степени живучести и разные свойства. Что касается бананов и посылок, то сейчас я могу сказать, что по почте довольно трудно перевезти большое количество вируса. Что касается коронавируса, то в тех городах, где зафиксированы вспышки, прекращается соответствующее сообщение, и такие пакеты просто не дойдут до Украины", - заявила врач.