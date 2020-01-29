В Украине зафиксировали еще одну смерть от осложнений гриппа

В Запорожской области умерла 51-летняя женщина.

В Запорожской области в результате гриппа скончалась 51-летняя женщина.

Как сообщает областной лабораторный центр Минздрава, женщина, которая проживала в Запорожском районе, заболела 17 января, и только на восьмой день болезни обратилась к врачам. Ее госпитализировали в областную инфекционную клиническую больницу в тяжелом состоянии, однако 28 января она скончалась, несмотря на активные реанимационные мероприятия.

"В настоящее время проводятся вирусологические исследования материала на наличие вирусов гриппа. Клинически выставлен диагноз "Грипп, негоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение", - говорится в сообщении.

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В учреждении добавили, что больная не имела прививок от гриппа. В регионе это второй летальный случай от гриппа в 2020 году.

Как сообщал УНИАН, в ряде областей Украины школы закрыли на карантин из-за вспышки заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.