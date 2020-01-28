В Украине разработают маршруты госпитализации пациентов на случай распространения нового коронавируса

В аэропорту «Борисполь» санитарно-карантинный пункт переведен в круглосуточный режим работы и обеспечено дежурство как оперативных бригад скорой медицинской помощи, так и врачей-эпидемиологов.

Департаментам здравоохранения поручено разработать маршруты госпитализации пациентов в случае распространения коронавируса в Украине с определением лечебных учреждений, которые лучше оснащены и кадровым составом, и оборудованием для проведения терапии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член экспертной группы оперативного штаба Министерства здравоохранения, врач-анестезиолог Сергей Дубров на брифинге о ситуации с распространением коронавируса 2019-nCoV.

По его словам, по поручению министра здравоохранения в выходные он пообщался со всеми руководителями службы анестезиологии и интенсивной терапии.

«757 отделений интенсивной терапии, которые подчинены департаментам здравоохранения, на 100% все обеспечены кислородом - одним из основных методов терапии пациентов с гипоксемией», - сказал Дубров.

Он отметил, что «на удовлетворительном уровне является материально-техническое обеспечение, в том числе обеспеченность респираторами высокого класса на сегодня составляет 0,62 на одну койку интенсивной терапии, а коек интенсивной терапии на сегодня 5581».

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В.а. генерального директора ГУ «Центр общественного здоровья» Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин на брифинге сообщил, что в аэропорту «Борисполь» санитарно - карантинный пункт переведены на круглосуточный режим работы и обеспечено дежурство оперативных бригад скорой медицинской помощи, так и врачей-эпидемиологов.

«Сегодня до конца дня мы сможем направить инструкции для практических врачей - это будет чек-лист для тех пациентов, которые обращаются, и у них есть определенные подозрения или им надо предоставить определенную консультацию с определенных рисков инфицирования на той или иной территории», - отметил он.

Кроме того, подчеркнул Кузин, также собирается информация из управлений здравоохранения и лабораторных центров о наличии средств индивидуальной защиты медиков и определенного перечня лабораторного оборудования для проведения лечебных мероприятий.

Как сообщал УНИАН, в мире официально зарегистрировано 4 тыс. 474 случаи инфицирования новым коронавирусом.

По состоянию на утро 28 января в Китае было подтверждено 4 тыс. 535 случаев выявления коронавирус. 106 человек погибли, 60 человек удалось вылечить.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавирус длится от 2 до 12 суток.

Случаи выявления коронавирус уже зафиксированы во многих странах мира.

По информации МИНЗДРАВА, ранее в Украине было три подозрения на коронавірусну инфекцию 2019-nCoV, все они не подтвердились.