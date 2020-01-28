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В мире официально зарегистрировано 4 тысячи 474 случая инфицирования новым коронавирусом - Минздрав

18:34, 28 января 2020
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REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. генерального директора госучреждения «Центр общественного здоровья» Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин сообщил на брифинге.

Он отметил, что Минздрав дважды в сутки получает официальные данные по распространению коронавируса.

"Официально, по состоянию на утро сегодняшнего дня, в мире официально было зарегистрировано 4 тыс. 474 случая инфицирования новым коронавирусом человека. Также 107 случаев смертельных, которые были связаны с инфицированием новым коронавирусом человека. 63 человека уже выписаны из больниц, и за ними уже прекращено медицинское наблюдение", - сказал Кузин.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 28 января в Китае было подтверждено 4 тыс. 535 случаев обнаружения коронавируса. 106 человек умерли, 60 человек удалось вылечить.

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О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Случаи обнаружения коронавируса уже зафиксированы во многих странах мира.

По информации Минздрава, ранее в Украине было три подозрения на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV, все они не подтвердились.

Как сообщал УНИАН, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, Украина не прекращала любое товарное сообщение с Китаем.

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