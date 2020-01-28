В мире официально зарегистрировано 4 тысячи 474 случая инфицирования новым коронавирусом - Минздрав

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Случаи обнаружения коронавируса уже зафиксированы во многих странах мира.

В мире официально зарегистрировано 4 тыс. 474 случая инфицирования новым коронавирусом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. генерального директора госучреждения «Центр общественного здоровья» Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин сообщил на брифинге.

Он отметил, что Минздрав дважды в сутки получает официальные данные по распространению коронавируса.

"Официально, по состоянию на утро сегодняшнего дня, в мире официально было зарегистрировано 4 тыс. 474 случая инфицирования новым коронавирусом человека. Также 107 случаев смертельных, которые были связаны с инфицированием новым коронавирусом человека. 63 человека уже выписаны из больниц, и за ними уже прекращено медицинское наблюдение", - сказал Кузин.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 28 января в Китае было подтверждено 4 тыс. 535 случаев обнаружения коронавируса. 106 человек умерли, 60 человек удалось вылечить.

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О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Случаи обнаружения коронавируса уже зафиксированы во многих странах мира.

По информации Минздрава, ранее в Украине было три подозрения на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV, все они не подтвердились.

Как сообщал УНИАН, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, Украина не прекращала любое товарное сообщение с Китаем.