Тесты на выявление коронавируса должны поступить в Украину максимум на следующей неделе - Минздрав

На сегодняшний день в Украине зафиксировано уже четыре случая подозрения на коронавирус, но у всех больных выявлен грипп типа А или В.

В Украину в конце этой недели - начале следующей недели должны поступить тесты на выявление коронавируса.

Об этом на брифинге сообщил член экспертной группы оперативного штаба Министерства здравоохранения Сергей Дубров.

Он отметил, что есть тест-системы для определения гриппа А и гриппа В, но они не определяют коронавирусов.

По его словам, коронавирус определяется исключительно «путем полимеразной цепной реакции».

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Также Дубров отметил, что «в Украине и других странах, кроме США, эти тесты пока недоступны».

«В соответствии с информацией заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, достигнута договоренность об обеспечении нашей страны наборами для проведения полимеразной цепной реакции в конце этой недели - в начале следующей недели, то есть мы сможем диагностировать, но определить грипп А или грипп В мы можем имеющимися текстами сейчас», - сказал он.

По словам Дуброва, количества тест-систем, которые сейчас планируется закупить, должно хватить на проведение проверки 120-ти человек.

И.о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин сообщил, что на сегодняшний день было получено всего четыре сообщения, в которых врачи-эпидемиологи имели какую-то дополнительную информацию, которая требовала определенной проверки. «Все четыре случая были протестированы на возможные вирусы респираторной группы и в них был подтвержден либо грипп А, либо грипп В», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 28 января в Китае подтверждено 4 тыс. 535 случаев обнаружения коронавируса. 106 человек умерли, 60 человек удалось вылечить.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Случаи обнаружения коронавируса уже зафиксированы во многих странах мира.

Согласно информации Минздрава, ранее в Украине было три подозрения на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV, все они не подтвердились.

В аэропорту «Борисполь» с 26 января для пассажиров с прямых авиарейсов из Китая проводится температурный скрининг инфракрасными термометрами. В аэропорту и на железнодорожном вокзале Днепра для проверки температуры тела устанавливают тепловизоры.