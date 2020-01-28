В Минздраве отмечают, что на сегодня вакцины против нового коронавируса нет

По словам члена экспертной группы, сообщения в Интернете о реализации таких вакцин основаны на желании заработать.

На сегодняшний день вакцины против нового коронавируса нет.

Об этом на брифинге заявил член экспертной группы оперативного штаба Министерства здравоохранения Сергей Дубров.

Он отметил, что разного рода сообщения в Интернете о продаже такой вакцины основаны на желании нечестных людей обогатиться.

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«Вакцины против нового коронавируса не существует и нет. Это действительно люди, которые хотят обогатиться на панике, которая, возможно, имеет место», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 28 января в Китае подтверждено 4 тыс. 535 случаев обнаружения коронавируса. 106 человек умерли, 60 человек удалось вылечить.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Случаи заболевания уже зафиксированы во многих странах мира.

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24 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине выявлены три случая подозрения на коронавирус, два из которых не подтвердились.

26 января в ходе доклада президенту представители Минздрава заявили, что украинские врачи знают о методах лечения болезни, вызванной новым коронавирусом и готовы к принятию необходимых мер в случае его обнаружения.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, в Украине пока нет никаких оснований для волнений из-за распространения коронавируса в Китае.