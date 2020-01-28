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В Минздраве отмечают, что на сегодня вакцины против нового коронавируса нет

16:41, 28 января 2020
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом на брифинге заявил член экспертной группы оперативного штаба Министерства здравоохранения Сергей Дубров.

Он отметил, что разного рода сообщения в Интернете о продаже такой вакцины основаны на желании нечестных людей обогатиться.

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«Вакцины против нового коронавируса не существует и нет. Это действительно люди, которые хотят обогатиться на панике, которая, возможно, имеет место», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 28 января в Китае подтверждено 4 тыс. 535 случаев обнаружения коронавируса. 106 человек умерли, 60 человек удалось вылечить.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Случаи заболевания уже зафиксированы во многих странах мира.

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24 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине выявлены три случая подозрения на коронавирус, два из которых не подтвердились.

26 января в ходе доклада президенту представители Минздрава заявили, что украинские врачи знают о методах лечения болезни, вызванной новым коронавирусом и готовы к принятию необходимых мер в случае его обнаружения.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, в Украине пока нет никаких оснований для волнений из-за распространения коронавируса в Китае.

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