Радуцкий рассказал о планах по закону о медстраховании

В комитете остановились на двух-трех моделях медицинского страхования.

В этом году в Раду будет подан законопроект о медстраховании в Украине.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий в интервью "РБК-Украина".

Радуцкий отметил, что в комитете остановились на двух-трех моделях медицинского страхования. Одна из них израильская, вторая - голландская.

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"В этом году мы подадим этот законопроект (о медстраховании, - УНИАН.) в зал. Мы его сейчас готовим... Не могу сказать, но скажу до конца первого полугодия 2020 года, какую именно модель мы будем применять", - отметил он.

"Закон мы будем принимать. Но есть один самый главный фактор, который не позволит закону заработать уже в этом году. У нас 60% зарплаты в "тени". Как только мы примем закон о медстраховании, поймем, что у нас нет денег. Но президент обещает, что как минимум вдвое в течение двух лет "черная" зарплата уменьшится. И мы закон готовим, но готовим его вступление в силу с 2023 года. А флажок, KPI для вступления этого закона в силу - это данные о доле "черной" зарплаты", - подчеркнул Радуцкий.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 апреля запустят электронный больничный.