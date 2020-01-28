18-летняя девушка с Прикарпатья умерла от анорексии - СМИ

Врачи не смогли спасти ее жизнь.

18-летняя девушка с Прикарпатья (Богородчанского района) умерла от анорексии.

Об этом сообщает "Фиртка", ссылаясь на собственные источники. Прикарпатка занималась сыроедением, которое способствует потере веса.

Девушка рассказала, что поехала на учебу в другой город. Оттуда вернулась, похудев на 15 килограммов, состояние здоровья резко ухудшилось. К сожалению, врачи не смогли спасти ее жизнь.

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Главный врач Богородчанской районной больницы Юрий Павлушинский факт смерти подтвердил.

"Она действительно была у нас. Потом занялась самолечением. Известно, что поехала лечиться в Киев. Пробыла там где-то три-четыре месяца. В одном из киевских лечебных учреждений она умерла. Девушку похоронили в Богородчанском районе", - отметил врач.

Анорексия - заболевание, для которого характерны критическое снижение массы тела, часто опасное для жизни, потеря аппетита. Преимущественно возникает на нервной почве (нервная анорексия, она же - невротическая анорексия), особенно у девушек и молодых женщин, одержимых желанием похудеть. Анорексию часто сопровождает повышенное чувство голода, булимия.