В Ивано-Франковске отравилась группа иностранных студентов

У больных самочувствие ухудшилось 24-25 января, сейчас их состояние – средней степени тяжести.

27 января 7 студентов, которые учатся в Ивано-Франковском национальном медицинском университете, были госпитализированы в инфекционную больницу с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция".

Больные жаловались на общую слабость, боли в животе, повышение температуры тела, диарею. Об этом сообщает Главное управление Госпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Читайте такжеДети на Черниговщине отравились опасным растением

В ходе санэпидобследования установлено, что больные связывают возникновение заболевания с употреблением лаваша с куриным мясом, приобретенным в заведении "Сэндвич-бар" в Ивано-Франковске.

У больных самочувствие ухудшилось 24-25 января, сейчас их состояние – средней степени тяжести.

Проведено санитарно-эпидемиологическое обследование очага и внеплановая проверка заведения.

В ходе эпидрасследования установлен ряд нарушений, среди которых, в частности: привозная вода неизвестного происхождения, отсутствие контроля температурного режима холодильного оборудования, приготовление куриного мяса в домашних условиях и отсутствие маркировки на некоторых продуктах.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года на Львовщине 15 человек отравились в ресторане.