Доктор Комаровский разрушил мифы о смертельном коронавирусе (видео)

Однозначно посылки из Китая получать можно, несмотря на смертельный коронавирус, подчеркнул врач.

Педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский прокомментировал панику в Украине из-за нового коронавируса в Китае.

Как он объяснил на опубликованном в YouTube видео, эта болезнь не может передаться большому количеству человек: она примерно в 9 раз менее заразна, чем корь.

"В этом плане меня вообще страшно удивляет вот эта безумная паника в наших социальных сетях", – заявил доктор.

"То есть, вы понимаете, – в моей стране 150 тысяч заболевших корью. А люди продолжают обсуждать целесообразность вакцинации! Уханьским вирусом пока не заболел никто, но все не жрут бананы и не получают посылки! Ну это бред какой-то!" – заявил Комаровский.

Он также подчеркнул, что можно получать посылки из Китая, как и есть бананы, несмотря на распространение болезни.

"Однозначно посылки из Китая получать можно!" – подчеркнул он. Медик пояснил, что вирус в организме человека, то есть в идеальных для себя условиях, может существовать примерно 14 дней.

"В посылке из Китая нет таких замечательных условий. Там ему намного менее комфортно живется, и, поверьте мне, больше двух-трех дней он там, бедняга, не протянет", – сказал Комаровский.

Читайте такжеВ Украине не зафиксирован ни один случай нового коронавируса

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 28 января только в Китае подтверждены 4 тыс. 535 случаев заболевания новым коронавирусом, от болезни умерли 106 человек, а 60 человек удалось вылечить.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Случаи заболевания уже зафиксированы во многих странах мира.

24 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине выявлено три случая подозрения заболевания коронавирусом, два из которых не подтвердились.

26 января в ходе доклада президенту представители Минздрава заявили, что украинские врачи знают о методах лечения нового коронавируса и готовы к принятию необходимых мер в случае его обнаружения.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, в Украине пока нет никаких оснований для волнений из-за распространения коронавируса в Китае.