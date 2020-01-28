В ряде областей Украины школы закрыли на карантин (видео)

Количество больных гриппом и ОРВИ растет.

В Украине в восьми областях закрыли школы на карантин из-за вспышки заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на информацию местных советов.

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Все школы закрыли в Одессе, Житомире, Доброполье, Покровске, Селидово, Мирнограде, Новогродовке, Лимане и Мангушскому районе Донецкой области.

Временно приостановлены занятия в 9 школах в Мариуполе и Краматорске (Донецкая обл.); в Сумах и Лебедине, а также 4 районах Сумской обл. - 15 школ; в 13 школах в Барском, Жмеринском, Могилев-Подольском, Мурованокуриловецком и Тывровском районах (Винницкая обл.); 7 школах Камень-Каширского, Маневицкого, Луцкого и Гороховского районов (Волынская обл.); в 39 школах Ривненской обл.; 51 классе 27 школ Запорожской области, из которых 23 школы Запорожья.

Напомним, 28 января школы в Одессе закрывают на карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.