Корь: признаки заболевания, первые симптомы и лечение

Корь - опасное инфекционное заболевание, жертвами которого чаще всего становятся дети.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов.

Читайте такжеВрач опровергла популярный миф о коронавирусе

К сожалению, проблема массового заболевания корью в Украине остается актуальной. Ведь многие родители отказываются прививать своих детей. Но об этом позже. Давайте разберемся непосредственно с самим заболеванием.

Как передается корь

Возбудитель кори передается от больного к здоровому человеку воздушно-капельным путем при чихании, кашле или разговоре. Вирус кори может выживать в воздухе и на поверхностях до двух часов. По даннім украинского Минздрава, 9 из 10 непривитых людей, контактирующих с больным, будут инфицированы.

Симптомы кори

Опасность кори в том, что ее проявление на ранних этапах очень похоже на банальную ОРВИ.

Между тем, основными симптомами кори являются:

- сильная головная боль;

- слабость;

- повышенная температура, до 40 градусов;

- отсутствие аппетита;

- сухой кашель;

- воспаленное горло;

- увеличенные лимфатические узлы;

- воспаление слизистой глаз;

- розовые высыпания во рту (на 4-5 день);

- сыпь по всему телу (на 4-5 день);

- понос.

Возможные осложнения кори

Корь может вызвать пневмонию, отит, воспаление мозга (энцефалит), другие серьезные осложнения вплоть до инвалидности и смерти.

Лечение кори

Специфического лечения от кори не существует. Лечат только симптомы и, в случае возникновения бактериальных инфекций, назначают антибиотики. Может потребоваться пребывания в реанимационном отделении.

Единственный надежный способ защиты от кори - вакцинация.

Читайте такжеСупрун объяснила, какие лекарства и средства бессильны против коронавируса-убийцы и как он передается

Прививка от кори

Сейчас вакцина против кори входит в состав комбинированной трехкомпонентной вакцины КПК. Она защищает сразу от трех инфекций - кори, краснухи и паротита.

Нужно получить две дозы вакцины с минимальным интервалом 28 дней. Это сформирует иммунитет против кори на долгие годы, вероятно, на всю жизнь.

В Украине получить прививку от кори можно бесплатно в государственной или частной амбулатории (если там подписана декларация с врачом), вне зависимости от возраста.

Обычно вакцинацию от кори делают один раз в 1 год и повторно в 6 лет. Если по разным причинам вакцинация не произведена, ее делают детям, как уже было сказано, в любом возрасте. Особенно это актуально, если вы собираетесь в страны с высокой распространенностью кори. Отметим, что для взрослых применяются те же вакцины, что и для детей.

Проверить наличие иммунитета к кори можно, сдав анализ крови на наличие иммуноглобулинов IgG - это антитела к вирусу кори.

Куда делают прививку от кори?

Прививка от кори - это обычный укол. Взрослым его предпочтительно делать в плечо неосновной руки. То есть, если вы правша, то в левое плечо и наоборот. Вызвано это тем, что в месте введения вакцины может появиться реакция - боль, покраснение или припухлость, которые обычно быстро проходят.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что вероятность серьезной аллергической реакции на вакцину КПК - одна на миллион прививок. Тогда как из тысячи людей, заразившихся корью, один человек умирает, один заболеет энцефалитом, а 50 получат тяжелые осложнения.

Могут ли привитые люди заболеть корью?

Как ни странно, но да. Это люди, которые несмотря на вакцинацию, не могут выработать иммунитет. Процент таких людей очень незначителен. Подавляющее большинство привитых людей не заболеет корью.