Коронавирус. Чтобы не умереть, нужно научиться жить

Мир трясет от новостей из Китая. Страшная зараза распространяется по Поднебесной со скоростью звука. По последним данным, количество заболевших превысило 3 тысячи человек, более 80 погибли. Инфицированные также выявлены в США, Канаде, Австралии, Японии, Малайзии, Камбодже, во Франции. Каждый день география растет.

Всему виной - коронавирус. Его еще можно назвать зооносным. Изначально поражает живность - кошек, птиц, собак, крупный рогатый скот, свиней, зайцев, а также, как выяснилось сейчас, летучих мышей и змей. От них передается человеку. В принципе – это разновидность гриппа, но с высокой вероятностью летального исхода, вызывает атипичную пневмонию.

Кстати, впервые коронавирус был выделен в 1965 году у пациента с острым ринитом, проще говоря, с насморком. Вирус постоянно мутировал, современная медицина уже не успевает за его «прогрессом». Поэтому мы и наблюдаем сейчас настоящий апокалипсис в онлайн-режиме.

Полное блокирование городов-миллионников, все жители в масках, кто-то падет прямо на улице, а кто-то от истерики бьется в конвульсиях, медики - в устрашающих спецодеждах, пустые улицы даже в еще «чистых» населенных пунктах… И все это несмотря на главный праздник страны – Китайский новый год. Власти КНР предупредили – ситуация может ухудшаться, пик заболеваемости, с учетом инкубационного периода до 14 дней, прогнозируют на февраль. Эксперты с этим соглашаются, но считают, что отгородиться от внешнего мира Китаю не удастся. Хотя там и принимаются беспрецедентные меры. СМИ уже пишут, что китайский коронавирус на самом деле боевой, вырвавшийся из лаборатории вблизи Ухани – центра зараженности.

Всемирная организация здравоохранения уже объявила о повышении риска распространения на глобальном уровне коронавируса 2019-nCoV: «Очень высокий уровень угрозы - в Китае, высокий - на региональном уровне, высокий - на мировом». Ранее ВОЗ оценивала глобальную угрозу как «умеренную».

Но еще раньше в ВОЗ заявляли - пандемии гриппа являются непредсказуемыми, но повторяющимися событиями, которые страшным образом сказываются на здоровье людей, экономике и мировом сообществе в целом. Кстати, глобальный экономический блок уже отреагировал на Армагеддон в Китае – акции на фондовых рынках теряют в цене, падает в стоимости и нефть. И все потому, что жизнеспособность КНР – крупнейшего рынка планеты - в ближайшее время находится под большим вопросом.

ВОЗ рекомендует выделять на развитие медицины минимум 5% ВВП, что поможет хоть как-то держаться на плаву. Тут нет места экономии. То есть деньги нужно вкладывать не в военную индустрию, а именно в медицину. Но мир этого никак не может понять

Еще в ВОЗ говорили о том, что в условиях роста глобальной торговли и туризма, а главное - войн, которые вызывают мощнейшие миграционные процессы, локализованная эпидемия может быстро перейти в пандемию, оставляя мало времени на подготовку ответных мер. В настоящее время разнообразие вирусов зоонозного гриппа, которые уже вызывали инфицирование людей, требует непрерывного эпиднадзора, тщательного расследования каждого случая инфицирования и планирования действий с учетом рисков.

Что это значит? В медицину нужно все больше и больше вкладывать средств, чтобы быть способными противостоять любой пандемии.

ВОЗ рекомендует выделять на развитие медицины минимум 5% ВВП, что поможет хоть как-то держаться на плаву. Тут нет места экономии. То есть деньги нужно вкладывать не в военную индустрию, а именно в медицину. Но мир этого никак не может понять. Хотя человечество уже могло убедиться в правильности убеждений ВОЗ. В 2003 году – иракская война - в Китае появился вирус атипичной пневмонии SARS. Число заболевших в 29 странах составило 8096 человек, из них 774 умерли, то есть смертность приблизилась к 10% - к критической отметке. Еще одна пандемия, но уже в 2015-2016 годах, – война в Сирии - вирус «Эбола» унес жизни 11 тысяч человек, заразились им более 28 тысяч человек.

Можно вспомнить и еще более страшные цифры. В 1918-1919 годах от «испанки» умерли до 100 млн человек – приблизительно 6% населения Земли. Конечно, в начале прошлого века не так была развита лабораторная диагностика, но эпизод тоже послевоенный – следствие Первой мировой войны. Если взять число погибших от «испанки» и число заболевших, то смертность тогда составила более 10%.

Пока по коронавирусу смертность в рамках 3% от числа подтвержденных заболевших и 1,3% - от предполагаемых случаев заболевания. Для сравнения, в США в прошлом году гриппом переболели 43 млн человек, из которых более 640 тысяч были госпитализированы, а 61,2 тысячи умерли. В 2018 году в США грипп унес жизни почти 80 тысяч человек. И это с их практически самой передовой медициной в мире!

Цивилизованный мир, сильный и могучий, страны которого друг перед другом только то и делают, что трясут «ракетными» мускулами, справиться с вирусом не может. Но пора, наконец, этим заняться

Вот и получается, что цивилизованный мир, сильный и могучий, страны которого друг перед другом только то и делают, что трясут «ракетными» мускулами, справиться с вирусом не может. Но пора, наконец, этим заняться. Иначе человечество, так и не сев в межгалактические «челноки», закончит жизнь смертью от насморка.

И, напоследок, элементарные рекомендации ВОЗ, как уберечься от ОРВИ и гриппа. Основные правила – вести здоровый образ жизни, стараться по возможности во время вспышки заболеваний не посещать места большого скопления людей, если почувствовали себя неважно, не стоит идти на работу – памятник вам не поставят, а вот коллег заразите. Соблюдая эти нехитрые рекомендации, вы, безусловно, не гарантируете себе стопроцентное здоровье, но перенесете «неприятности» легче. И еще – не поддавайтесь панике. Она снижает иммунитет и делает человека уязвимой мишенью для любого вируса.

Нана Черна