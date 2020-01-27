Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали студента из Китая – СМИ (видео)

Парень находится в специальном боксе в инфекционной больнице.

Во Львове с подозрением на коронавирус нового типа госпитализировали студента, который учится в Китае и 27 января вернулся в Украину.

Читайте такжеВ Украине не зафиксирован ни один случай нового коронавирусаОб этом сообщает телеканал НТА со ссылкой на заместителя директора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут.

Отмечается, что у парня – кашель, насморк и болит горло. Сейчас все материалы медики отправляют на анализ за границу. И ищут тех, кто мог с ним контактировать в пути.

Парень находится в специальном боксе в инфекционной больнице Львова. Медики призывают людей не паниковать, ведь случай заражения еще не подтвержден.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

По состоянию на 27 января случаи заболевания уже выявлены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Корее и Японии.