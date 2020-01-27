На Ривненщине от осложнений гриппа умер 50-летний мужчина

С середины января он находился в больнице.

В Ривненской области зарегистрировали летальный случай от осложнений гриппа - 23 января скончался 50-летний мужчина.

Как сообщают в областном лабораторном центре Минздрава, мужчина с 13 января находился на лечении в отделении интенсивной терапии и анестезиологии областной больницы.

В учреждении добавили, что за прошедшую неделю в регионе на 48% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Всего заболело 7819 человек, из них 5505 (70,4%) - дети.

"Госпитализировано 259 больных, из них 176 детей. На сегодня в отделениях анестезиологии и интенсивной терапии находятся 4 больных с тяжелым течением гриппа, из них 1 ребенок", - говорится в сообщении.

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Превышение эпидемического порога зарегистрировано в трех районах области, а также городах Острог и Вараш. Обучение прекратили в 39 школах и двух детских садах.

Как сообщал УНИАН, в Украине, по состоянию на 23 января, с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 11 летальных случаев вследствие гриппа.